10 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Andone Kasımpaşa maçında yok! Galatasaray'da Florin Andone neden cezalı?

G.Saray'da Andone cezalı! İşte gerekçesi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 Giriş Tarihi: 10.09.2019

'ın yeni transferlerinden sarı kırmızılı ekibin 'in 4. haftasında ile sahasında oynayacağı mücadelede cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Rumen futbolcunu ceza gerekçesi ne? Andone, Kasımpaşa maçında neden görev alamayacak? İşte detaylar....

'de oynadığı dönemden cezası bulunan 26 yaşındaki , 'in 4'üncü haftasında 'ın sahasında ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rumen golcü Florin Andone'nin Brighton'da oynarken gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni transferimiz Florin Andone, Premier League'de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası İngiltere FA tarafından üç maç men cezası almıştı. İki maçlık bölümünü Man City ve Bristol Rovers karşılaşmalarında çektiği için Kasımpaşa maçının ardından cezasını tamamlayacak."

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