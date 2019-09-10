Andone Kasımpaşa maçında yok! Galatasaray'da Florin Andone neden cezalı?

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone sarı kırmızılı ekibin Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı mücadelede cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Rumen futbolcunu ceza gerekçesi ne? Andone, Kasımpaşa maçında neden görev alamayacak? İşte detaylar....

İngiltere Premier League'de oynadığı dönemden kırmızı kart cezası bulunan 26 yaşındaki Florin Andone, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rumen golcü Florin Andone'nin Brighton'da oynarken son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.



Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Yeni transferimiz Florin Andone, Premier League'de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası İngiltere FA tarafından üç maç men cezası almıştı. İki maçlık bölümünü Man City ve Bristol Rovers karşılaşmalarında çektiği için Kasımpaşa maçının ardından cezasını tamamlayacak."