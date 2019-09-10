Galatasaray zorlu viraja geldi
Milli ara sonrası Galatasaray yoğun bir trafiğe giriyor. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig’de kritik sınav verecek. Sarı-kırmızılılar, 21 günlük dönemde tam 6 karşılaşma oynayacak.
Sarı-kırmızılılar, milli arada lige verilen boşluğun ardından üst üste maçlara çıkacak. Galatasaray 21 günlük dönemde 6 karşılaşma oynayacak. Bu sınavlar, Cimbom'un hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'deki yolunun şekillenmesinde bir hayli önem taşıyor. Sarı-kırmızılıların zorlu dönemeçteki ilk mücadelesi 13 Eylül Cuma günü evinde Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Ardından 18 Eylül'de Devler Ligi'nde Brugge deplasmanı var.
PSV'Yİ AĞIRLAYACAK
Galatasaray, Belçika'dan döndükten sonra 22 Eylül'de ligin dişli ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile dış sahada karşı karşıya gelecek. 28 Eylül'de ise büyük derbi var. Cimbom, Türk Telekom Stadı'nda bu sezona iyi başlayan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Neredeyse antrenman yapmadan karşılaşmalara çıkan Aslan'ın bir sonraki mücadelesi sahasında PSG ile olacak. Bu zorlu dönem 5 Ekim'de Gençlerbirliği deplasmanında son bulacak.
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