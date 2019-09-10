10 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray zorlu viraja geldi

Aslan zorlu viraja geldi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.09.2019

Milli ara sonrası yoğun bir trafiğe giriyor. Galatasaray hem hem de ’de kritik sınav verecek. Sarı-kırmızılılar, 21 günlük dönemde tam 6 karşılaşma oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, milli arada lige verilen boşluğun ardından üst üste maçlara çıkacak. 21 günlük dönemde 6 karşılaşma oynayacak. Bu sınavlar, Cimbom'un hem Şampiyonlar Ligi hem de 'deki yolunun şekillenmesinde bir hayli önem taşıyor. Sarı-kırmızılıların zorlu dönemeçteki ilk mücadelesi 13 Eylül Cuma günü evinde maçıyla başlıyor. Ardından 18 Eylül'de Devler Ligi'nde Brugge deplasmanı var.

PSV'Yİ AĞIRLAYACAK

Galatasaray, 'dan döndükten sonra 22 Eylül'de ligin dişli ekiplerinden ile dış sahada karşı karşıya gelecek. 28 Eylül'de ise büyük derbi var. Cimbom, Stadı'nda bu sezona iyi başlayan 'yi ağırlayacak. Neredeyse antrenman yapmadan karşılaşmalara çıkan Aslan'ın bir sonraki mücadelesi sahasında PSG ile olacak. Bu zorlu dönem 5 Ekim'de deplasmanında son bulacak.

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