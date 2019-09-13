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Falcao'dan maç sonu 3'lüsü
Giriş Tarihi: 14.09.2019
Kasımpaşa karşısında gol atan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, müsabaka sonunda taraftarların 3'lü isteğini kırmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golü ile mağlup etti. Maç boyunca gösterdiği performansla takdir toplayan Falcao, 38. dakikada rakip fileleri havalanırdı ve ilk maçında golle tanıştı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kolombiyaılı golcüye 3'lü çektirmek için tezahüratlarda bulundu. Yıldız golcü de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.
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