14 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao'dan maç sonu 3'lüsü

Falcao'dan maç sonu 3'lüsü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.09.2019

karşısında gol atan 'ın yıldız golcüsü , müsabaka sonunda taraftarların 3'lü isteğini kırmadı.

, 'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı 'yı 'nun golü ile mağlup etti. Maç boyunca gösterdiği performansla takdir toplayan Falcao, 38. dakikada rakip fileleri havalanırdı ve ilk maçında golle tanıştı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kolombiyaılı golcüye 3'lü çektirmek için tezahüratlarda bulundu. Yıldız golcü de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.
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