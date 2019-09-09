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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesine rağmen Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Yeni sezon için yaptığı takviyelerle gündeme gelen ve başta Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan Cimbom, kiralık futbolcular da dahil birçok isimle yollarını ayırmıştı. Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden başlayan sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yolda. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 22:10
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından hız kesmeden devre arası transfer dönemi için girişimlerine başladı.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, başta dünya yıldızı golcü Falcao olmak üzere tam 14 ismi kadrosuna kattı.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

İç transferde de radikal kararlar alan sarı-kırmızılılar, kiralık futbolcular da dahil birçok oyuncu takımdan ayrıldı. İşte o isimler:

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Diagne (Club Brugge'a kiralandı)

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