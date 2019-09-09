Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesine rağmen Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Yeni sezon için yaptığı takviyelerle gündeme gelen ve başta Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan Cimbom, kiralık futbolcular da dahil birçok isimle yollarını ayırmıştı. Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden başlayan sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yolda. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 22:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





