09 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Mevlüt dosyası açıldı

Mevlüt dosyası açıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Taylan’ın transferinde suçlanan , Mevlüt konusunda ise mağdur konumda. kadar 'in Galatasaray'ın kapısından dönüp 'ye imza atması da sezonunun en çok konuşulan konuları arasında...

kadar 'in 'ın kapısından dönüp 'ye imza atması da sezonunun en çok konuşulan konuları arasında... Bu konu, teknik direktör 'in 4 maç ceza almasının ardından yeniden gündeme geldi. Her ne kadar üzerine alınsa da Terim'in konuşmasında "Organize ama amatör bir kötülük vardı. Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz" diyerek Fenerbahçe ve 'i hedef aldığı belirtiliyor. Terim'e söz vermesine karşın Mevlüt, Başakşehir'in izin vermemesi nedeniyle G.Saray yerine bedelsiz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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