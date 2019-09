Mevlüt dosyası açıldı

Taylan’ın transferinde suçlanan Galatasaray, Mevlüt konusunda ise mağdur konumda. Taylan Antalyalı kadar Mevlüt Erdinç'in Galatasaray'ın kapısından dönüp Fenerbahçe'ye imza atması da transfer sezonunun en çok konuşulan konuları arasında...

Taylan Antalyalı kadar Mevlüt Erdinç'in Galatasaray'ın kapısından dönüp Fenerbahçe'ye imza atması da transfer sezonunun en çok konuşulan konuları arasında... Bu konu, teknik direktör Fatih Terim'in 4 maç ceza almasının ardından yeniden gündeme geldi. Her ne kadar TFF üzerine alınsa da Terim'in konuşmasında "Organize ama amatör bir kötülük vardı. Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz" diyerek Fenerbahçe ve Başakşehir'i hedef aldığı belirtiliyor. Terim'e söz vermesine karşın Mevlüt, Başakşehir'in izin vermemesi nedeniyle G.Saray yerine bedelsiz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.