Tahkim Kurulu, Terim'in cezasını 3 maça indirdi!

Tahkim Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı 3 maça indirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararlarında Fatih Terim 'le ilgili olan bölüm şu şekilde:

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Cezası 4 maçtan 3 maça indirilmesine rağmen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile TT Stadı'nda oynayacağı derbide kulübede yer alamayacak, Terim'in cezası Fenerbahçe maçıyla dolmuş olacak.