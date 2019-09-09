Hakemle ilgisi yok

Fatih Terim'in 4 maç ceza almasına gerekçe gösterilen sözlerinin, TFF'ye yönelik olmadığı iddiasını güçlendiren bir başka görüş ise Kayserispor'un 3 kırmızı kart görmesi ve maçı kazanmaları...

Fatih Terim'in 4 maç ceza almasına gerekçe gösterilen sözlerinin, TFF'ye yönelik olmadığı iddiasını güçlendiren bir başka görüş ise Kayserispor'un 3 kırmızı kart görmesi ve maçı kazanmaları... Ayrıca Seri'nin kırmızı kartının doğru bulduğunu da özellikle ifade ediyor. Galatasaray'ın hazırladığı savunmada bu konulara dikkat çekeceği gelen haberler arasında...

SiMDi SIRA CENGiZ'DE!

TFF Hukuk Kurulu'nun, Fatih Terim'e destek veren Başkan Mustafa Cengiz'e ceza verilmesi içinde de kolları sıvadığı bildirildi. Cengiz'in, "Mayıslar bizim, şer odakları ellerinden geleni yapsınlar. Galatasaray'ın 5. yıldıza yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecek. Tüm sinsi planlara karşı şampiyon olacağız" sözleri dosyaya yazılırken, en az 50 günlük hak mahrumiyeti cezasının verilmesinin gündeme geldiği ifade edildi.

'ESTAMBUL' DEDİ BEĞENİ YAĞDI

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'nun eşinden İstanbul paylaşımı geldi. Falcao ailesi, evlerinin restorasyonu bitene kadar Zorlu'da kalıyor. Sık sık avm'yi dolaşan Lorelei Taron dün Kolombiyalı yıldız ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. "Estambul" yazan ve bir de kalp koyan Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu geldi. Fotoğraf 100 bin beğeni, 2 bin de yorum aldı.