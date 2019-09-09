09 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Hakemle ilgisi yok

Hakemle ilgisi yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'in 4 maç ceza almasına gerekçe gösterilen sözlerinin, 'ye yönelik olmadığı iddiasını güçlendiren bir başka görüş ise 'un 3 görmesi ve maçı kazanmaları...

'in 4 maç ceza almasına gerekçe gösterilen sözlerinin, 'ye yönelik olmadığı iddiasını güçlendiren bir başka görüş ise 'un 3 görmesi ve maçı kazanmaları... Ayrıca Seri'nin kırmızı kartının doğru bulduğunu da özellikle ifade ediyor. 'ın hazırladığı savunmada bu konulara dikkat çekeceği gelen haberler arasında...

SiMDi SIRA CENGiZ'DE!
TFF Hukuk Kurulu'nun, Fatih Terim'e destek veren Başkan 'e ceza verilmesi içinde de kolları sıvadığı bildirildi. Cengiz'in, "Mayıslar bizim, şer odakları ellerinden geleni yapsınlar. Galatasaray'ın 5. yıldıza yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecek. Tüm sinsi planlara karşı şampiyon olacağız" sözleri dosyaya yazılırken, en az 50 günlük hak mahrumiyeti cezasının verilmesinin gündeme geldiği ifade edildi.

'ESTAMBUL' DEDİ BEĞENİ YAĞDI
Galatasaray'ın yeni transferi 'nun eşinden paylaşımı geldi. Falcao ailesi, evlerinin restorasyonu bitene kadar Zorlu'da kalıyor. Sık sık avm'yi dolaşan Lorelei Taron dün Kolombiyalı yıldız ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. "Estambul" yazan ve bir de kalp koyan Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu geldi. Fotoğraf 100 bin beğeni, 2 bin de yorum aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda'dan Fatih Terim itirafı! Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!
Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında... Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında...
Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür! Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör