Taylan Antalyalı krizi büyüyerek devam ediyor!

Taylan Antalyalı transferiyle karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ve Galatasaray arasında sular durulmuyor. Başkent ekibi, Erzurum ile arasında "Sonraki satıştan pay" anlaşması bulunduğunu ancak iki kulübün anlaşarak kendilerini devreden çıkardığını ileri sürdü. Konuyla alakalı Bucaspor cephesinden de flaş bir açıklama geldi. İşte Taylan Antalyalı transferinin detayları ve yaşananlar...