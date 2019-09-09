09 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Taylan Antalyalı krizi büyüyerek devam ediyor!

Taylan Antalyalı transferiyle karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ve Galatasaray arasında sular durulmuyor. Başkent ekibi, Erzurum ile arasında "Sonraki satıştan pay" anlaşması bulunduğunu ancak iki kulübün anlaşarak kendilerini devreden çıkardığını ileri sürdü. Konuyla alakalı Bucaspor cephesinden de flaş bir açıklama geldi. İşte Taylan Antalyalı transferinin detayları ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 07:41
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Taylan Antalyalı krizi büyüyerek devam ediyor!

Taylan Antalyalı'nın transferi Gençlerbirliği, Erzurum ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi.

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Taylan Antalyalı krizi büyüyerek devam ediyor!

Başkent ekibi, Erzurum ile arasında "Sonraki satıştan pay" anlaşması bulunduğunu ancak iki kulübün anlaşarak kendilerini devreden çıkardığını ileri sürdü.

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Taylan Antalyalı krizi büyüyerek devam ediyor!

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, Taylan'ın, bir sonraki satıştan yüzde 40 pay maddesiyle Erzurumspor'a gönderildiği vurgulanırken, "Ancak Taylan'ın transferinde bonservis ödenmemesi söz konusu oldu. Bonservis bedeli yok ama fahiş imza parası herkesin dilinde" denildi.

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Taylan Antalyalı krizi büyüyerek devam ediyor!

İHTİMAL VERMİYORUZ!
Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor yöneticilerinin, 'imza parası' adı altında Gençlerbirliği'ne bonservis ödememek amacıyla böyle bir yola başvurduklarına ihtimal verilmediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz.

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Taylan Antalyalı krizi büyüyerek devam ediyor!

İki güzide kulübümüzün yöneticilerinin, yazılan, konuşulan yöntemlere başvurduklarına, hatta pırlanta gibi bir gencimizin de böyle işlere alet edildiğine kesinlikle ihtimal vermiyoruz.

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