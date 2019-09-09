Mbaye Diagne'den olay hareket! Muhabirlere saldırdı

Galatasaray'dan Club Brugge takımına kiralık olarak transfer olan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, bir AVM'de görüntülendi. Bir burgerciye oturan Diagne'ye, bir kadın ve bir çift eşlik etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden futbolcu, bir anda ayağa kalkarak muhabirlerin üzerine saldırıp fotoğrafları sildirmeye çalıştı.

Mbaye Diagne yine olay oldu.... Bir AVM'de oturduğu esnada, muhabirlerin cep telefonu ile kendisini görüntülemesi üzerine çılgına dönen Senegalli oyuncu, koşarak bir muhabirin üzerine gitti ve zorla telefonunu aldı. O sırada orada olan başka bir muhabirin de boğazına sarılarak tehdit etti.

'BOĞAZINIZI KESERİM' HAREKETİ

Yanında bulunan arkadaşının yardımıyla muhabirin telefonunu alarak kendi resmini silen Diagne, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle telefonu teslim etti. Muhabirlerin görüntü almamasını ve çektiği resimlerini silmesini görevlilerden isteyen futbolcu, yine olumsuz yanıt alınca el hareketleriyle tehditler yağdırdı. Eli ile boğaz kesme hareketi yapan Diagne, 12 kişilik güvenlik ordusunun olaya müdahale etmesi ile yerine oturdu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Diagne'ye o sırada destek veren ve gazetecilerin üzerine yürüyen diğer kişinin Kasımpaşa'da forma giyen Tunus asıllı futbolcu Syam Ben Youssef olduğu ortaya çıktı.