06 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray'da Belhanda şoku
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 2. haftasında maç kaçıran Younes Belhanda milli takımda yeniden sakatlandı.
Belindeki ağrılar nedeniyle 2. haftadaki Konya maçını kaçıran Belhanda, 3. haftadaki Kayseri maçına çıkıp Fas Milli Takımı'na katılmıştı. 29 yaşındaki orta sahanın bir kez daha sakatlandığı ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Sakatlığının nedeni belirtilmedi.
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