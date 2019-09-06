06 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda şoku

Galatasaray'da Belhanda şoku
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.09.2019

Sakatlığı nedeniyle 'in 2. haftasında maç kaçıran Younes yeniden sakatlandı.

Belindeki ağrılar nedeniyle 2. haftadaki maçını kaçıran , 3. haftadaki maçına çıkıp Fas Milli Takımı'na katılmıştı. 29 yaşındaki orta sahanın bir kez daha sakatlandığı ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Sakatlığının nedeni belirtilmedi.
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