Mustafa Cengiz: Aslan bir kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen, şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Öner Kılıç'ın vefat eden eşi Hale Kılıç'ın cenaze namazına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le birlikte katılan Mustafa Cengiz, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. PFDK'dan Terim'e verilen 4 maç men cezasının, TFF sosyal medya hesabında saat 19.05'te duyurulması ve bununla ilgili federasyonun yaptığı açıklamayı değerlendiren Cengiz, şöyle konuştu:



GÖRÜNÜŞÜ YETER!

"Galatasaray'a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen, şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar. TFF'nin elimize ulaşan gerekçeli kararında, hocamızın demokratik doğal tepkisi maalesef sanki federasyona söylenmiş gibi algılanmış. Oysa hocamızın verdiği tepki tamamen demokratik. Belli bir kişi ya da kurumu hedef almayan, genel, Galatasaray'a karşı şiddetle artan tepkilere verilen bir mesajdır. Yürüyüş ve duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aslan'ın duruşu, görünüşü bile insanlara gerekli mesajı verir. Aslan kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur. Galatasaray demokratik haklarını her zaman yerine getirecektir."



19.05 KUTSİYETİMİZDİR

Cengiz, cezanın saat 19.05'te açıklanmasını, değerlerine karşı yapılmış bir hareket olarak gördüklerini belirtti. "G.Saray'a karşı organize ya da değil, simetrik ya da asimetrik bütün tuzaklara, tenhalarda sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, mayısta her zaman olduğu gibi inşallah ipi yine göğüsleyeceğiz" açıklamasında bulunan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "19.05' bizim kutsiyetlerimizden biridir. Kuruluş tarihimiz, kurucu başkanımız, lisemiz bizim kutsiyetimizdir. TFF'nin yanıtı, bu işten anlamayanların ikna olacağı bir açıkla

BİRLİKTE SAF TUTTULAR

Cenaze sırasında yan yana saf tutan Cengiz ile Terim sonrasında bir süre sohbet etti. Cengiz ardından kameraların karşısına geçip açıklamalar yaptı.



PLANLI BİR HAREKET DEĞİL

Fatih Terim ile önceden planlanmış hiçbir şey yapmadıklarına dikkat çeken Mustafa Cengiz, "Tepki doğaldı. Bizim senkronize, planlı bir hareketimiz yok. Nasıl taraftarımız doğal tepkiler veriyorsa, hocamız da, ben de, yönetimimiz de doğal tepkiler veriyoruz. Biz kesinlikle planın parçası değiliz. Bu armaya gönül vermiş milyonlarca insanın temsilcisiyiz. Hocamız da bunun icracısı ve çok da güzel icra ediyor" dedi.



MAYISLAR BİZİMDİR

Saat 19.05'te yapılan duyuru için gereken açıklamayı şiddetle beklediklerinin altını çizen Cengiz, "Hakimler sadece Berlin'de değil, İstanbul'da, Ankara'da da var. Tekrar ediyorum. Mayıslar bizimdir. Şer odakları ellerinden geleni ardına koymasınlar. Galatasaray'ın sürekli şampiyonluk yürüyüşünü, 5. yıldıza yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecek" ifadesini kullandı.

BARİYERLERİ DE PARÇALARIZ

"Cezalar bizi yıldıramaz, daha da bütünleştirir" diyen Cengiz, "G.Saray yoluna aslan gibi devam edecektir, bariyerleri parçalaya parçalaya" ifadesini kullandı.



Kendisinin de bugüne kadar 150 gün ceza aldığını vurgulayan Cengiz, "Hukuksal süreç tamamlanmadı. Ben daha önceki konuşmamda da göz önüne aldım. Bu süreçte aklıselim mutlaka galip gelecektir. Aklıselim yoksa bile G.Saray yürüyüşüne aslan gibi devam edecektir, bariyerleri parçalaya parçalaya. Ben 150 gün ceza aldım. Kimse bunu söylemiyor. Sayılmıyor demek ki. Dikkat edin orada yardımcı hocamıza da ceza verildi. Hem de 19 bin 500 lira gibi anlamlı bir rakamla" dedi. Bu tür olayların kendilerini durduramayacağını yineleyen başkan Cengiz, "Cezalar bizi yıldıramaz. Cezalar bizi bütünleştirir, kenetlendirir, bir araya getirir. Lütfen bu kötü yolları bıraksınlar. İsterlerse de devam etsinler. Biz yolumuzdan, yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz milyonların sesiyiz" dedi.