08 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Fenerbahçeli lise müdürü atamasına tepki

Fenerbahçeli lise müdürü atamasına tepki
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.09.2019

​Lisesi'ne müdür olarak taraftarı Prof. Dr. 'in atanması Galatasaray Kulübü'nün tepkisine neden oldu.

Lisesi'ne müdür olarak taraftarı Prof. Dr. 'in atanması Galatasaray Kulübü'nün tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan sarı-kırmızılılar, "Her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lise'mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır" denildi. Sembolik de olsa yönetim kurulunun doğal üyesi kabul edilen Engin'in görevden alınması talep edildi.

BU BİR MAÇ DEĞİL!
Tepkilerin odağında yer alan Vahdettin Engin, atama kararından önce görevi memnuniyetle kabul edeceğini açıklamıştı. Engin, "İmkan olursa okuluma hizmet etmek isterim. Başka bir kulüp taraftarı olmak başka bir şey... Bu bir spor müsabakası değil, eğitim meselesi" demişti.
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