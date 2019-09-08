08 Eylül 2019, Pazar
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BU BİR MAÇ DEĞİL!
Tepkilerin odağında yer alan Vahdettin Engin, atama kararından önce görevi memnuniyetle kabul edeceğini açıklamıştı. Engin, "İmkan olursa okuluma hizmet etmek isterim. Başka bir kulüp taraftarı olmak başka bir şey... Bu bir spor müsabakası değil, eğitim meselesi" demişti.
Fenerbahçeli lise müdürü atamasına tepki
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak Fenerbahçe taraftarı Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atanması Galatasaray Kulübü'nün tepkisine neden oldu.
Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak Fenerbahçe taraftarı Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atanması Galatasaray Kulübü'nün tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan sarı-kırmızılılar, "Her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lise'mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır" denildi. Sembolik de olsa yönetim kurulunun doğal üyesi kabul edilen Engin'in görevden alınması talep edildi.
BU BİR MAÇ DEĞİL!
Tepkilerin odağında yer alan Vahdettin Engin, atama kararından önce görevi memnuniyetle kabul edeceğini açıklamıştı. Engin, "İmkan olursa okuluma hizmet etmek isterim. Başka bir kulüp taraftarı olmak başka bir şey... Bu bir spor müsabakası değil, eğitim meselesi" demişti.
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