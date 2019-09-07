07 Eylül 2019, Cumartesi
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A takım, çift kale maçı 4-0'lık skorla kazanırken, flaş transfer Radamel Falcao 2 gol atarak yıldızlaştı. Diğer sayılar Emre Mor ve Ömer Bayram'dan geldi.
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao'dan şık gol!
Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya yeni transfer Falcao damga vurdu...
07.09.2019
Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 19 Yaş Altı Takım ile 11'e 11 taktik çalışması yapıldı.
A takım, çift kale maçı 4-0'lık skorla kazanırken, flaş transfer Radamel Falcao 2 gol atarak yıldızlaştı. Diğer sayılar Emre Mor ve Ömer Bayram'dan geldi.
Kolombiyalı golcünün takıma çabuk uyum sağlaması ve attığı goller teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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