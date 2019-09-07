Galatasaray'dan atama kararına tepki
Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Galatasaray Lisesi'ne atanan müdürün, başka bir takım taraftarı olduğu gerekçesiyle görevden alınmasını talep etti.
Galatasaray resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklama ile Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanan Prof. Dr. Vahdettin Engin'in başka bir takım taraftarı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
1956 yılında Kocaeli'de doğan Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor. 1977'de Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Engin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülltesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Vahdettin Engin, 1995 yılında doçent 2002'de profesör unvanını aldı.
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