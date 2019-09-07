07 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan atama kararına tepki

Galatasaray'dan atama kararına tepki
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019

Spor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Galatasaray Lisesi'ne atanan müdürün, başka bir takım taraftarı olduğu gerekçesiyle görevden alınmasını talep etti.

resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklama ile Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanan Prof. Dr. 'in başka bir takım taraftarı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

1956 yılında 'de doğan Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor. 1977'de Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Engin, Edebiyat Fakülltesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Vahdettin Engin, 1995 yılında doçent 2002'de profesör unvanını aldı.

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