07 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Feghouli'den zam açıklaması

Feghouli'den zam açıklaması!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli hakkında çıkan 'zam istedi' şeklindeki haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galatasaray forması giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, hakkında çıkan 'yönetimden zam istedi' yönündeki haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Bu haberleri yalanlayan yıldız futbolcu, "Hakkımda çıkan "maaşına 500 bin Euro zam istedi" haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor daha da güçlendiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye G.Saray damgası Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye G.Saray damgası
Galatasaray idmanına Falcao damgası! Galatasaray idmanına Falcao damgası!
Cengiz'den TFF'ye sert sözler: Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar Cengiz'den TFF'ye sert sözler: Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör