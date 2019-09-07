07 Eylül 2019, Cumartesi
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Feghouli'den zam açıklaması
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli hakkında çıkan 'zam istedi' şeklindeki haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Galatasaray forması giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, hakkında çıkan 'yönetimden zam istedi' yönündeki haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.
Bu haberleri yalanlayan yıldız futbolcu, "Hakkımda çıkan "maaşına 500 bin Euro zam istedi" haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor daha da güçlendiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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