07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye Galatasaray damgası

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımlar, ara transfer dönemine kadar mücadele edilecek olan nihai kadrolar belirlendi. Ligde bonuslar ve ödemeler hariç en çok garanti ücret alan 10 futbolcu belli oldu. Listeye Galatasaraylı futbolcular damga vururken, Fenerbahçe'den üç, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan birer futbolcu listeye dahil oldu.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 16:57
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Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye Galatasaray damgası

Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi.

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Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye Galatasaray damgası

Oldukça hareketli geçen transfer dönemine damga vuran takımlar ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.

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Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye Galatasaray damgası

Galatasaray, transferi için aylarca uğraş verdiği Radamel Falcao ile birlikte 13 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye Galatasaray damgası

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ise Marsilya ile uzun görüşmeler sonucu renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile birlikte 11 futbolcuyu kadrosuna kattı.

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Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye Galatasaray damgası

Son olarak Liverpool forması giyen yıldız golcü Daniel Sturridge'i kadrosuna katarak dünya basınında büyük yankı uyandıran Trabzonspor ise İngiliz futbolcunun yanında 17 isimle daha sözleşme imzaladı.

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