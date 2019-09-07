Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye Galatasaray damgası

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımlar, ara transfer dönemine kadar mücadele edilecek olan nihai kadrolar belirlendi. Ligde bonuslar ve ödemeler hariç en çok garanti ücret alan 10 futbolcu belli oldu. Listeye Galatasaraylı futbolcular damga vururken, Fenerbahçe'den üç, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan birer futbolcu listeye dahil oldu.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 16:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





