12 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: "Kulüpler Birliği yok hükmündedir"

Mustafa Cengiz'den flaş sözler: Yok hükmündedir
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 Giriş Tarihi: 12.09.2019

Bir markayla imzalanan sponsorluk anlaşması için basın mensuplarının karşısına çıkan Başkanı , gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkanı , yapılan anlaşma ve sarı kırmızılı kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde tansiyonu yükselten gelişmelere değinen Cengiz, hakkında "Sorumlu kurum başkanları, dernek başındakiler hakemlere kendi takımlarının formalarından sıyrılarak demeç vermek durumundalar. Buna federasyon başkanları da, kurul başkanları da birlik başkanları da dahildir. Bu arada birliğe 'birlik' demeye de dilim varmıyor çünkü içinde bir takımın olmadığı birlik yok hükmündedir. Bizim için de şu anda maalesef Kulübper Birliği yok hükmünde. Bunun da düzeltilmesi için yetkililerden istirham ediyorum" sözlerini kullandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak kapasite artırma çalışmaları hakkında ise Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay "Son bir kanun değişikliği yapıldı 6222 ile. Burada bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi ayakta seyirci alınmasına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın izniyle olanak tanındı. Biz de kanun yayınlanır yayınlanmaz başvuru yaptık. 10 bin küsür ilave artışımız olacak. İzni bekliyoruz. İzin çıkmadan önce de bütün çalışmalaımızı yaptık. Koltuk siparişlerini ve vereceğiz. Portatif bir koltuk olacak. Süper Lig maçları iki kale arkasında ayakta izlenecek. Şampiyonlar Ligi'nde de oturarak izlenecek. Böylece kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak. Stattaki 4 bin kadar VIP koltuğunu da değiştireceğiz" açıklamasında bulundu.
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