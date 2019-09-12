12 Eylül 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son günlerde tansiyonu yükselten gelişmelere değinen Cengiz, Kulüpler Birliği hakkında "Sorumlu kurum başkanları, dernek başındakiler hakemlere kendi takımlarının formalarından sıyrılarak demeç vermek durumundalar. Buna federasyon başkanları da, kurul başkanları da birlik başkanları da dahildir. Bu arada birliğe 'birlik' demeye de dilim varmıyor çünkü içinde bir takımın olmadığı birlik yok hükmündedir. Bizim için de şu anda maalesef Kulübper Birliği yok hükmünde. Bunun da düzeltilmesi için yetkililerden istirham ediyorum" sözlerini kullandı.
Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak kapasite artırma çalışmaları hakkında ise Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay "Son bir kanun değişikliği yapıldı 6222 ile. Burada bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi ayakta seyirci alınmasına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın izniyle olanak tanındı. Biz de kanun yayınlanır yayınlanmaz başvuru yaptık. 10 bin küsür ilave artışımız olacak. İzni bekliyoruz. İzin çıkmadan önce de bütün çalışmalaımızı yaptık. Koltuk siparişlerini ve vereceğiz. Portatif bir koltuk olacak. Süper Lig maçları iki kale arkasında ayakta izlenecek. Şampiyonlar Ligi'nde de oturarak izlenecek. Böylece kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak. Stattaki 4 bin kadar VIP koltuğunu da değiştireceğiz" açıklamasında bulundu.
Mustafa Cengiz: "Kulüpler Birliği yok hükmündedir"
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 Giriş Tarihi: 12.09.2019
Bir markayla imzalanan sponsorluk anlaşması için basın mensuplarının karşısına çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan anlaşma ve sarı kırmızılı kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Son günlerde tansiyonu yükselten gelişmelere değinen Cengiz, Kulüpler Birliği hakkında "Sorumlu kurum başkanları, dernek başındakiler hakemlere kendi takımlarının formalarından sıyrılarak demeç vermek durumundalar. Buna federasyon başkanları da, kurul başkanları da birlik başkanları da dahildir. Bu arada birliğe 'birlik' demeye de dilim varmıyor çünkü içinde bir takımın olmadığı birlik yok hükmündedir. Bizim için de şu anda maalesef Kulübper Birliği yok hükmünde. Bunun da düzeltilmesi için yetkililerden istirham ediyorum" sözlerini kullandı.
Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak kapasite artırma çalışmaları hakkında ise Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay "Son bir kanun değişikliği yapıldı 6222 ile. Burada bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi ayakta seyirci alınmasına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın izniyle olanak tanındı. Biz de kanun yayınlanır yayınlanmaz başvuru yaptık. 10 bin küsür ilave artışımız olacak. İzni bekliyoruz. İzin çıkmadan önce de bütün çalışmalaımızı yaptık. Koltuk siparişlerini ve vereceğiz. Portatif bir koltuk olacak. Süper Lig maçları iki kale arkasında ayakta izlenecek. Şampiyonlar Ligi'nde de oturarak izlenecek. Böylece kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak. Stattaki 4 bin kadar VIP koltuğunu da değiştireceğiz" açıklamasında bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"