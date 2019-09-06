06 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Gomis'ten flaş Fenerbahçe ve Falcao sözleri!

Gomis'ten flaş Fenerbahçe ve Falcao sözleri!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 Giriş Tarihi: 06.09.2019

'ın eski yıldızı Bafetimbi , sarı-kırmızılı kulübün Falcao transferi ve 'ye olacağı iddialarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü hakkında 'Benim için futbolun en büyük karakteri' diyen Gomis, sarı-kırmızılıların 'ndeki grubu hakkında da konuştu.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde sergilediği etkili performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi , Falcao transferi ve 'ye olup olmayacağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'a konuşan Gomis'in açıklamaları şu şekilde:

"FATİH TERİM BENİM İÇİN FUTBOLUN EN BÜYÜK KARAKTERİ"

" benim için futbolun en büyük karakteri. 'nde zor bir gruba düştü. Ama Fatih Terim yine büyüsünü yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"FALCAO'YA TÜRKİYE'YE GELMESİNİ SÖYLEDİM"

Falcao ile transferi öncesi konuştuğunu söyleyen Gomis, "Ona 'ye gelmesini söyledim. Taraftarın tutkusunu gördükten sonra kendini evinde gibi hissedecek ve hızlıca uyum sağlayacaktır" dedi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Comolli ile buluşması hakkında da konuşan Gomis, İtalyan adamı ile dostça bir görüşme yaptıklarının altını çizerken "Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. Aynı şekilde 'a da büyük saygı duyuyorum. Ancak Comolli ile sadece arkadaşça bir sohbet gerçekleştirdik. Damien Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamayacağımı çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

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