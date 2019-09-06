Gomis'ten flaş Fenerbahçe ve Falcao sözleri!

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün Falcao transferi ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında 'Benim için futbolun en büyük karakteri' diyen Gomis, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu hakkında da konuştu.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde sergilediği etkili performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Falcao transferi ve Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'a konuşan Gomis'in açıklamaları şu şekilde:

"FATİH TERİM BENİM İÇİN FUTBOLUN EN BÜYÜK KARAKTERİ"

"Fatih Terim benim için futbolun en büyük karakteri. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruba düştü. Ama Fatih Terim yine büyüsünü yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"FALCAO'YA TÜRKİYE'YE GELMESİNİ SÖYLEDİM"

Falcao ile transferi öncesi konuştuğunu söyleyen Gomis, "Ona Türkiye'ye gelmesini söyledim. Taraftarın tutkusunu gördükten sonra kendini evinde gibi hissedecek ve hızlıca uyum sağlayacaktır" dedi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Comolli ile buluşması hakkında da konuşan Gomis, İtalyan futbol adamı ile dostça bir görüşme yaptıklarının altını çizerken "Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş'a da büyük saygı duyuyorum. Ancak Comolli ile sadece arkadaşça bir sohbet gerçekleştirdik. Damien Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamayacağımı çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.