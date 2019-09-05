05 Eylül 2019, Perşembe
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TFF kararı sonrası Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in Kayserispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaların ardından TFF tarafından verilen 4 maçlık ceza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Oldukça sert sözler söyleyen Cengiz "Karar 19.05'te açıklandı bu tip hataların tesadüfle açıklanması pek mümkün görünmüyor." dedi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 21:48
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