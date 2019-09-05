TFF kararı sonrası Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu

"Sevgili hocamızla dün özellikle bu konuyu görüştüm. 'Siz organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?' dedim, 'Hayır, bize karşı geçen yıldan olan aşırı tepkilerin organize olarak daha büyük hale geldiğini söyledim' dedi."