05 Eylül 2019, Perşembe

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TFF kararı sonrası Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in Kayserispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaların ardından TFF tarafından verilen 4 maçlık ceza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Oldukça sert sözler söyleyen Cengiz "Karar 19.05'te açıklandı bu tip hataların tesadüfle açıklanması pek mümkün görünmüyor." dedi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 21:48
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TFF kararı sonrası Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu

Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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TFF kararı sonrası Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu

"Her camia için kutsal değerler vardır, kutsal ikonlar vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni GS TV'ye getirdi."

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TFF kararı sonrası Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu

"Bu tip hataların asla iyi niyetle, tesadüfle açıklanması mümkün görünmüyor."

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TFF kararı sonrası Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu

"Sevgili hocamızla dün özellikle bu konuyu görüştüm. 'Siz organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?' dedim, 'Hayır, bize karşı geçen yıldan olan aşırı tepkilerin organize olarak daha büyük hale geldiğini söyledim' dedi."

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TFF kararı sonrası Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu

"Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar."

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