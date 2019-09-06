06 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Operasyon tamam!

Operasyon tamam!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.09.2019

2018’de “Taraftarlarımız bize hem ’ta hem de Temmuz’da müsaade edecekler” diyen tecrübeli hoca, sözünde durdu. Yönetimin de desteğiyle takımı Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkardı; beklentiler yükseldi.

geçen sezon Türkiye'de almadık kupa bırakmadı. Önce ligde şampiyonluğa ulaştı, ardından 'nı müzesine götürdü. Bunlarla da yetinmeyip 'nın da sahibi oldu ve zirveye ambargo koydu. Bu durum herkesi memnun etse de başarısına başarı ekleyen teknik direktör 'in buruk bir sevinç yaşamasına neden oldu. Zira başarılı teknik adamın, en büyük hedeflerinden birisi Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilmek.

Bu nedenle de Terim, takımın Şampiyonlar Ligi'nin en kolay grubunda ortaya koyduğu performansı bir kenara not etti. "Benim de kendime göre bir hayalim var. Eksik olan bir şeyi, bir şekilde deneyeyim diyorum. Kolay olmadığını biliyorum. 'Olmaz' denen hayalleri Galatasaray'da gerçekleştirdik" sözleriyle göreve başlayan Terim, Şampiyonlar Ligi'nde istediklerini gerçekleştiremeyince kararını verdi. Takımın aksayan yerlerini değiştirme kararı aldı.

Bunu da 2018'de 'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı "Galatasaraylılara ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem 'ta hem de Temmuz'da müsaade edecekler" açıklamasıyla ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, savunma, orta saha ve forvet hattını adeta sıfırladı. Bu bölgelere, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Seri, Lemina, Falcao, Andone gibi dev isimleri monte etti. Şimdi geriye helva yapmak kaldı ki Terim'in bu konularda oldukça hünerli olduğunu söylemeye gerek yok.
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