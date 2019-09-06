06 Eylül 2019, Cuma
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Bu nedenle de Terim, takımın Şampiyonlar Ligi'nin en kolay grubunda ortaya koyduğu performansı bir kenara not etti. "Benim de kendime göre bir hayalim var. Eksik olan bir şeyi, bir şekilde deneyeyim diyorum. Kolay olmadığını biliyorum. 'Olmaz' denen hayalleri Galatasaray'da gerçekleştirdik" sözleriyle göreve başlayan Terim, Şampiyonlar Ligi'nde istediklerini gerçekleştiremeyince kararını verdi. Takımın aksayan yerlerini değiştirme kararı aldı.
Bunu da 28 Kasım 2018'de Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı "Galatasaraylılara ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem Ocak'ta hem de Temmuz'da müsaade edecekler" açıklamasıyla ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, savunma, orta saha ve forvet hattını adeta sıfırladı. Bu bölgelere, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Seri, Lemina, Falcao, Andone gibi dev isimleri monte etti. Şimdi geriye helva yapmak kaldı ki Terim'in bu konularda oldukça hünerli olduğunu söylemeye gerek yok.
Operasyon tamam!
Giriş Tarihi: 06.09.2019
28 Kasım 2018’de “Taraftarlarımız bize hem Ocak’ta hem de Temmuz’da müsaade edecekler” diyen tecrübeli hoca, sözünde durdu. Yönetimin de desteğiyle takımı Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkardı; beklentiler yükseldi.
Galatasaray geçen sezon Türkiye'de almadık kupa bırakmadı. Önce ligde şampiyonluğa ulaştı, ardından Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bunlarla da yetinmeyip TFF Süper Kupa'nın da sahibi oldu ve zirveye ambargo koydu. Bu durum herkesi memnun etse de başarısına başarı ekleyen teknik direktör Fatih Terim'in buruk bir sevinç yaşamasına neden oldu. Zira başarılı teknik adamın, en büyük hedeflerinden birisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilmek.
Bu nedenle de Terim, takımın Şampiyonlar Ligi'nin en kolay grubunda ortaya koyduğu performansı bir kenara not etti. "Benim de kendime göre bir hayalim var. Eksik olan bir şeyi, bir şekilde deneyeyim diyorum. Kolay olmadığını biliyorum. 'Olmaz' denen hayalleri Galatasaray'da gerçekleştirdik" sözleriyle göreve başlayan Terim, Şampiyonlar Ligi'nde istediklerini gerçekleştiremeyince kararını verdi. Takımın aksayan yerlerini değiştirme kararı aldı.
Bunu da 28 Kasım 2018'de Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı "Galatasaraylılara ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem Ocak'ta hem de Temmuz'da müsaade edecekler" açıklamasıyla ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, savunma, orta saha ve forvet hattını adeta sıfırladı. Bu bölgelere, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Seri, Lemina, Falcao, Andone gibi dev isimleri monte etti. Şimdi geriye helva yapmak kaldı ki Terim'in bu konularda oldukça hünerli olduğunu söylemeye gerek yok.
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