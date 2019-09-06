06 Eylül 2019, Cuma
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FALCAO BEREKETİ
Geçtiğimiz sezonu üç kupa ile tamamlayan ve yeni sezona transfer şovu yaparak giren Galatasaray, yeni bir sponsorla daha anlaştı. Göğüs sponsorluğuna Terra Pizza'yı alan CimBom, kol sponsorluğu için de Magdeburger Sigorta ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı takımın bu anlaşmadan yaklaşık 1 milyon euro kazanması bekleniyor.
Bir de gol atarsa!
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Galatasaray'ın yeni transferler için düzenlediği imza töreni ve 30 bine yakın taraftarların oluşturduğu atmosfer Avrupa basınına da konu oldu.
Haberlerde Falcao öne çıkartılırken, BBC, Falcao'ya yapılan karşılamanın çılgınca olduğunu belirtti. Hollanda basınından Voetbal da Falcao transferini manşetlerine alırken yıldız futbolcunun imza töreni için, "Bu nasıl bir karşılama töreni? Bir de Falcao'nun burada gol attığını düşünün" ifadeleri kullanıldı.
FALCAO BEREKETİ
Geçtiğimiz sezonu üç kupa ile tamamlayan ve yeni sezona transfer şovu yaparak giren Galatasaray, yeni bir sponsorla daha anlaştı. Göğüs sponsorluğuna Terra Pizza'yı alan CimBom, kol sponsorluğu için de Magdeburger Sigorta ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı takımın bu anlaşmadan yaklaşık 1 milyon euro kazanması bekleniyor.
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