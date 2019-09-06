06 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Bir de gol atarsa!

Bir de gol atarsa!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.09.2019

'ın yeni transferler için düzenlediği imza töreni ve 30 bine yakın taraftarların oluşturduğu atmosfer Avrupa basınına da konu oldu.

Haberlerde Falcao öne çıkartılırken, BBC, Falcao'ya yapılan karşılamanın çılgınca olduğunu belirtti. basınından Voetbal da Falcao transferini manşetlerine alırken yıldız futbolcunun imza töreni için, "Bu nasıl bir karşılama töreni? Bir de Falcao'nun burada gol attığını düşünün" ifadeleri kullanıldı.

FALCAO BEREKETİ

Geçtiğimiz sezonu üç kupa ile tamamlayan ve yeni sezona şovu yaparak giren , yeni bir sponsorla daha anlaştı. Göğüs sponsorluğuna Terra Pizza'yı alan CimBom, kol sponsorluğu için de Magdeburger ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı takımın bu anlaşmadan yaklaşık 1 milyon euro kazanması bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao'ya kulübün anahtarını verseydiniz "Falcao'ya kulübün anahtarını verseydiniz"
Falcao'ya kulübün anahtarını verseydiniz "Falcao'ya kulübün anahtarını verseydiniz"
Mustafa Cengiz: Bu bir tesadüf değildir Mustafa Cengiz: Bu bir tesadüf değildir
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör