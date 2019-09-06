06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!

Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine rağmen transfer dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Hızlı Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu kez ezeli rakibinin genç yıldızına talip oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 10:07
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Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!

Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona ererken, transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarıysa ligin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray oldu...

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Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!

Kadrosunu baştan aşağıya yenileyen iki takımdan Fenerbahçe, 12 transfer yapıp 15 futbolcusuyla yollarını ayırırken; Galatasaray ise 14 takviye yapıp 7 oyuncuyu takımdan gönderdi.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!

İki ezeli rakip ayrıca transfer döneminde birçok kez karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!

İki takım da Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç'e talip olmuş ve sarı-lacivertliler üç oyuncunun transferinde de mutlu sona ulaşmıştı.

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