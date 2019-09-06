06 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!
Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine rağmen transfer dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Hızlı Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu kez ezeli rakibinin genç yıldızına talip oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 10:07
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