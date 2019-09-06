06 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi tam gaz sürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.09.2019

, 'in dördüncü haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın çift kale taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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