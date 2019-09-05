05 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.09.2019

'ın Uruguaylı file bekçisi , 'de futbol kariyerini sonlandıran ve sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci 'e yeni görevinde başarı diledi.

Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, 'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:

"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."

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