05 Eylül 2019, Perşembe
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Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandıran ve sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni görevinde başarı diledi.
Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:
"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."
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