05 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

, maçlarını oynadığı 52.650 kapasiteli Stadyumu'nun kapasitesini arttırmak için 'na başvuruda bulundu.

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken 'da biletlere olan ilgi arttı. Özellikle kombine biletlerine olan ilginin artması nedeniyle sarı-kırmızılı yöneticilerden bu doğrultuda bir hamle geldi.

Biletlerden gelecek maddi kaynağa önem veren yönetimin planı stadın kapasitesini 10 bin kişi daha arttırmak. Böylece taraftarlar kale arkasında ayakta maç izleyecek.

Yönetiminin bir başka düşüncesi de deplasman takımının tribünlerinden avantaj sağlamak.Kurala göre rakip takım taraftarı için yüzde 5'lik bir kontenjan ayırmak zorunda kalan sarı kırmızılılar, bu nedenle deplasman tribününü de ikiye bölmeyi düşünüyor. Böylece yapılacak bu hamleden sonra, deplasman tribününe de sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak.

'na bu konuda başvuruda bulunan sarı kırmızılılar, gelecek cevabı bekliyor.

Galatasaray'dan imza şov! haberin devamı

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