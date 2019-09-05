Açıklanan Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan ve sözleşmesi dondurulması gündeme gelen Martin Linnes’in durumu taraftarları bir hayli üzerken, Norveçli futbolcunun bundan sonraki yol haritası merak konusu oldu. Martin Linnes'in içinde bulunduğu durum hakkında yorum yapan menajer Jim Solbakken 'Alınan karar felakettir' dedi.

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran teknik direktör Fatih Terim'in Martin Linnes kararı camiayı şaşkına çevirdi. Terim, Devler Ligi kadrosuna Norveçli yıldızı dahil etmedi.

Tecrübeli oyuncunun eşi Elisabeth Haugen'in sosyal medya paylaşımı son durumu özetledi.

"FELAKET, SKANDAL!"

Çalışkan yapısı, görev adamı tanımı ve efendi kişiliğiyle örnek futbolcu olarak gösterilen Linnes'in içinde bulunduğu durum hakkında kısa ama etkili bir yorumda bulunan menajeri Jim Solbakken sıkıntılı süreci 'Felaket, skandal' ifadeleriyle tanımladı.

6 İSİM KADROYA YAZILMAMIŞTI...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.