05 Eylül 2019, Perşembe
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Flaş sözler: "G.Saray'ı Terim'siz bırakmak için..."
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, deneyimli hocaya 4 maç ceza verdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. "Her şey hesaplı kitaplı yapılıyor. Fatih Terim'i Galatasaray'ın başından göndermek için her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.
05.09.2019
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