Flaş sözler: "G.Saray'ı Terim'siz bırakmak için..."

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, deneyimli hocaya 4 maç ceza verdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. "Her şey hesaplı kitaplı yapılıyor. Fatih Terim'i Galatasaray'ın başından göndermek için her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.