05 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza!

PFDK'dan Fatih Terim'e şok!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

(), Teknik Direktörü 'e 4 maç, antrenör 'ya ise 3 maç ceza verdi.

'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Galatasaraylı Seri'nin cezası onandı

Bu ceza sonrası, Tahkim Kurulu'nun Terim'in cezasını indirmemesi halinde tecrübeli teknik adam Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor (D), Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi ve Gençlerbirliği (D) mücadelelerinde takımının başında olamayacak.

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