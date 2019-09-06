06 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

'Orta'da kuyu var

'Orta'da kuyu var
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.09.2019

Yaptığı transferlerle yaz dönemini oldukça bereketli geçiren 'da Nzonzi, Lemina, Seri, Taylan ve arasında büyük rekabet yaşanacak.

Yeni transferlerle birlikte seçeneği bol bir kadro kuran 'da özellikle orta sahada büyük rekabet yaşanacak. , Şampiyonlar Ligi ve olmak üzere üç kulvarda yarışacak olan sarı- kırmızılılar, her noktada üç alternatif oyuncu olacak şekilde politikası izledi.

Sarı kırmızılı takımın ön libero pozisyonunda Steven Nzonzi, Mario Lemina ve altyapıdan yetişen Celil Yüksel bulunuyor. Merkez orta sahada ise Michael Seri, Taylan Antalyalı ve Selçuk var. On numara pozisyonuna transfer yapılmazken, Younes , Emre Akbaba ve Atalay görev yapacak.
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