06 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Sarı kırmızılı takımın ön libero pozisyonunda Steven Nzonzi, Mario Lemina ve altyapıdan yetişen Celil Yüksel bulunuyor. Merkez orta sahada ise Michael Seri, Taylan Antalyalı ve Selçuk var. On numara pozisyonuna transfer yapılmazken, Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Atalay görev yapacak.
'Orta'da kuyu var
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Yaptığı transferlerle yaz transfer dönemini oldukça bereketli geçiren Galatasaray'da Nzonzi, Lemina, Seri, Taylan ve Selçuk İnan arasında büyük rekabet yaşanacak.
Yeni transferlerle birlikte seçeneği bol bir kadro kuran Galatasaray'da özellikle orta sahada büyük rekabet yaşanacak. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda yarışacak olan sarı- kırmızılılar, her noktada üç alternatif oyuncu olacak şekilde transfer politikası izledi.
Sarı kırmızılı takımın ön libero pozisyonunda Steven Nzonzi, Mario Lemina ve altyapıdan yetişen Celil Yüksel bulunuyor. Merkez orta sahada ise Michael Seri, Taylan Antalyalı ve Selçuk var. On numara pozisyonuna transfer yapılmazken, Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Atalay görev yapacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"