Aslantepe'de gala günü

Bu sezon flaş isimler kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, son gün de Falcao, Lemina, Andone ve Taylan’ı transfer şovuna nokta koydu. Bugün yeni isimlere Türk Telekom’da imza töreni düzenlenecek. Taraftar ve oyuncular bütünleşecek.

Galatasaray maddi anlamda sıkıntılı bir dönem geçirse de yaz transfer dönemine damga vurmayı başardı. 11 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, tam 14 oyuncu transfer ederek bu sezonki kadrosunda büyük değişikliğe imza attı. Üstelik yeni isimler için kasasından da sadece 9.1 milyon euro çıktı. Radamel Falcao başta Ryan Babel, Steven Nzonzi, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk transferlerini bedelsiz tamamladı.

EN PAHALISI LUYINDAMA

Kiralık gelen Luyindama'nın bonservisi 5 milyon euro'ya aldı. Ozornwafor için 300 bin euro ödendi. Seri'ye 1.5 milyon euro, Lemina'ya 1 milyon euro, Andone'ye 700 bin euro, Emre Mor'a 600 bin euro kiralama bedeli ödedi. Finansal Fair Play sebebi ile transfer bilançosunda eksiye düşmemesi gereken Cimbom, yaz transfer dönemini artı 225 bin euro ile kapattı. 9.3 milyon euro'luk oyuncu satışı yapan Galatasaray, oyuncular için 9.1 milyon euro harcadı.

BİLETLET SATIŞA SUNULDU

Yeni transferler Galatasaraylı taraftarları kendinden geçirirken bugün Türk Telekom Stadı'nda bir kutlama yapılacak. Yeni transferler için yapılacak imza töreni saat 20.00'de başlayacak. Biletler "passo.com.tr" üzerinden 23 liraya satışa sunuldu ve kartı bulunmayanlar Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecek. Kombine kart sahipleri ile GS Store'dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarlar ise imza törenini ücretsiz izleyebilecek.

YENİ REKOR BEKLENİYOR

Türk Telekom'da bugün bir tarih daha yazılacak. Falcao'yu İstanbul'a geldiği gün rekor bir sayı ile karşılayan ve farkını bir kez daha ortaya koyan sarı-kırmızılıların, bugün yapılacak imza töreninde de tribünleri doldurması bekleniyor. Geçen yıl Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açılan idmanı 40 bin 541 kişi izlemiş ve 'Dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyircisi sayısına ulaşan antrenman' olarak kayıtlara geçmişti.

ICARDI VE ARIOLA'YI GERİDE BIRAKTI

23. şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'nun KAP bildirimini saat 23:23'te gerçekleştirdi. Ayrıca başarılı futbolcu için hazırlanan tanıtım videosu da yayına konuldu. Twitter'da video 4.9 milyon kişi tarafından izlendi ve PSG'nin İcardi (1.4 M), Real Madrid'in Areola (1.1 M) için hazırladığı videolara da büyük fark attı.

MARCA'DAN ÖVGÜ

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncular için harcadığı para Avrupa'da da gündem oldu... Marca gazetesi; "G.Saray, 10 milyon euro karşılığında ünlü oyuncularla dolu bir takım oluşturdu" başlığını attı. Aslında G.Saray son transferlerinde kendileri için 144.2 milyon euro bonservis bedeli ödenen oyuncuları sadece 3.8 milyon euro harcayarak kadrosuna kattı.