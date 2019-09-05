05 Eylül 2019, Perşembe
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Pazarlık avcısı Galatasaray
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Galatasaray'ın bu sezon transferdeki başarısı Avrupa'nın da gündeminde yer alırken son olarak İngiliz The Sun'a konu oldu.
Sarı-kırmızılı kulübü, Bargain Hunter (Pazarlık avcısı) ilan eden gazete, "Galatasaray, sadece 4.5 milyon pound karşılığında Falcao ve Nzonzi dahil 12 oyuncu ile sözleşme imzaladı ve transfer pazarını kazandı. Bu yaz bir düzine imzadan sadece biri için kalıcı ücret ödedi" denildi. Ayrıca tek tek yeni oyunculara ödenen ücretlerle ilgili bilgi verildi.
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