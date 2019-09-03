03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yıldızı Falcao hakkında şok eden gerçek!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, takıma katmak için uzun uğraşlar verdiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya nihayet kavuştu. Havaalanında binlerce kişinin karşıladığı yıldız futbolcu hakkında bilinmeyenler ise duyanları şaşkına uğrattı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 20:52
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Galatasaray'ın yıldızı Falcao hakkında şok eden gerçek!

Galatasaray, aylardır kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao transferinde, mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray'ın yıldızı Falcao hakkında şok eden gerçek!

Yıldız isimle 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar, Falcao'yu havaalanında görkemli bir kalabalık ile karşıladı.

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Galatasaray'ın yıldızı Falcao hakkında şok eden gerçek!

Sarı-Kırmızılılar'ın dosta güven düşmana korku veren yeni transferi Falcao, Sarı-Kırmızılı kulübe imzayı attı.

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Galatasaray'ın yıldızı Falcao hakkında şok eden gerçek!

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao hakkında ilginç bilgileri sizin için derledik. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Falcao hakkında bilinmeyen gerçekler...

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Galatasaray'ın yıldızı Falcao hakkında şok eden gerçek!

ADI BREZİLYALI EFSANEDEN
Radamel Falcao Garcia Zarate, Santa Marta doğumlu. Radamel ve Camenza çiftinin çocukları olarak 10 Şubat 1986'da doğdu. İsmini, Brezilyalı orta saha Paulo Roberto Falcao'dan aldı. O dönem dünyanın en pahalı transferi olarak Roma'ya gitmişti.

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