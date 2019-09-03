Galatasaray'ın yıldızı Falcao hakkında şok eden gerçek!

ADI BREZİLYALI EFSANEDEN

Radamel Falcao Garcia Zarate, Santa Marta doğumlu. Radamel ve Camenza çiftinin çocukları olarak 10 Şubat 1986'da doğdu. İsmini, Brezilyalı orta saha Paulo Roberto Falcao'dan aldı. O dönem dünyanın en pahalı transferi olarak Roma'ya gitmişti.