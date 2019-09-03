03 Eylül 2019, Salı
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Galatasaray'ın yıldızı Falcao hakkında şok eden gerçek!
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, takıma katmak için uzun uğraşlar verdiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya nihayet kavuştu. Havaalanında binlerce kişinin karşıladığı yıldız futbolcu hakkında bilinmeyenler ise duyanları şaşkına uğrattı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 03.09.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 20:52
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