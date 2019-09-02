Albayrak: "Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm"
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao transferinin KAP'a bildirilmesi ve resmi imzaların atılması sonrası açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm" diyen Abdurrahim Albayrak şunları kaydetti:
"Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Mustafa Cengiz başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum. Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera'ya ve Mert'e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim. Allah'ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao'ya 'I love you' diyorum ve teşekkür ediyorum."
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