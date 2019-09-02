02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao

Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

, sarı-kırmızılı takımın 6. Kolombiyalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan bugüne kadar 45 ülkeden 160 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti

'ın 'nın Monaco kulübünden transfer ettiği , sarı-kırmızılı takımın 6. Kolombiyalı futbolcusu oldu. Kolombiyalı yıldız sarı-kırmızılıların 160.yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla 'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 160 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 6 Kolombiyalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Kolombiyalı futbolcular Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata ve Juan Pablo Pino'yu transfer etmişti.

160. Yabancı Futbolcu

Radamel Falcao, Galatasaray'ın renklerine kattığı 160. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 160 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; , Yugoslavya, Romanya, , Arjantin, Kolombiya, Hollanda, , Fransa, , Kamerun, Çekya, Portekiz, , Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda ve Yunanistan'dan oyuncu aldı.

En Fazla Yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 60 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 12 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk Asıllı Yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç 'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı! GALATASARAY TARAFTARININ FALCAO KARŞILAMASI DÜNYAYI ŞAŞIRTTI!

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