02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Mbaye Diagne: Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksanız

Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

'dan, ekibi 'e kiralık olarak transfer olan  , veda mesajı yayımladı.

'dan, ekibi 'e kiralık olarak transfer olan , veda mesajı yayımladı.

27 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a her şey için teşekkürler. Takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkürler. Taraftarlara bana olan destekleri, gösterdikleri sevgi için teşekkürler. Kısa bir ilişki olsa da çok yoğundu, zaferlerle doluydu. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksanız."

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, geride kalan sezon 'de 29 maçta 30 gol atarak gol kralı oldu ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.

G.Saray Diagne'nin sözleşme detaylarını açıkladı! haberin devamı

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