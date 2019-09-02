02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Lemina'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.09.2019

Galatasaray'da transferin son gününde hareketlilik yaşanıyor. Falcao ve Andone'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transferi daha 'a bildirdi. Sarı-kırmızılı takım, Southampton'da forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Sarı-kırmızılı takım hücum hattına yaptığı takviyelerin ardından bir transfer de orta sahaya yaptı.

Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı 'a bildiren Galatasaray şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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