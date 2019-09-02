Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar nihayet Falcao'ya kavuştu. Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun İstanbul'a gelişi olay oldu. On binlerce Galatasaray taraftarının havalimanına akın edip meşalelerle karşıladığı Kolombiyalı yıldızın bu anları dünya basınında da manşetlere taşındı. İşte detaylar...