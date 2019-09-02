02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar nihayet Falcao'ya kavuştu. Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun İstanbul'a gelişi olay oldu. On binlerce Galatasaray taraftarının havalimanına akın edip meşalelerle karşıladığı Kolombiyalı yıldızın bu anları dünya basınında da manşetlere taşındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 11:45
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Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı!

Galatasaray, gündemini uzun süre meşgul eden Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı!

Sarı-kırmızılılar, Monaco ile yapılan görüşmeler neticesinde Kolombiyalı yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

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Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı!

On binlerce sarı-kırmızılı taraftar öğle saatlerinde havalimanı yakınlarına giderek, oyuncunun uçağının inmesini bekledi.

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Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı!

Uzun süredir golcü futbolcudan gelecek iyi haberleri bekleyen Galatasaraylılar yıldız isme İstanbul'da ses getiren bir karşılama töreni yaptı.

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Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı!

Bu karşılama töreni dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte onlardan bazıları...

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