Galatasaray Diagne'nin Club Brugge'a transfer olduğunu duyurdu

Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin kiralanması konusunda Belçika ekibi Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun sözleşme detaylarını da paylaştı.

Galatasaray, Senegalli golcü Diagne'nin Club Brugge'a transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir."