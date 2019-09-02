02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Diagne'nin Club Brugge'a transfer olduğunu duyurdu

G.Saray Diagne'nin sözleşme detaylarını açıkladı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

, Senegalli golcüsü 'nin kiralanması konusunda ekibi ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun sözleşme detaylarını da paylaştı.

, Senegalli golcü Diagne'nin 'a transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz 'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir."

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