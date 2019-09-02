02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Radamel Falcao'yu KAP'a bildirdi

Falcao resmen Galatasaray'da!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

, Kolombiyalı golcü oyuncu 'yu transfer ettiğini 'a bildirdi.

, Kolombiyalı futbolcu 'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Falcao, sarı kırmızılı formayı giydiği 3 sezonda sezon başı 5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Sarı kırmızılı ekipten 'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Sarı kırmızılılar, transferini KAP'a bildirdikleri Radamel Falcao için özel bir de video yayınladı...

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