Galatasaray Radamel Falcao'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao'yu transfer ettiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Falcao, sarı kırmızılı formayı giydiği 3 sezonda sezon başı 5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Sarı kırmızılılar, transferini KAP'a bildirdikleri Radamel Falcao için özel bir de video yayınladı...
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