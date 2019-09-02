Ve Galatasaray Radamel Falcao'yu böyle duyurdu!

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao transferini açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Radamel Falcao'yu bu video ile duyurdu. Galatasaray, bonservis ödemeden kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro ödeyecek.