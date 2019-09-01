01 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Falcao'nun geliş saatini açıkladı

G.Saray Falcao'nun geliş saatini açıkladı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019

resmen ’da! 33 yaşındaki yıldız santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldı. Monaco’ya sonraki satıştan yüzde 60 pay verilecek. Dünya yıldızı, saat 16.00'da ’a adım atacak.

nihayet muradına erdi... Sarı-kırmızılılar, haftalardır uğraştığı transferinde mutlu sona ulaştı. Slimani ve Ben Yedder'i etmesine rağmen bir golcü daha almadan Falcao'yu bırakmayan Monaco, Leipzig'in santrforu Jean Kevin Augustin'i kadrosuna kattı. Dün öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki Fransız santrfor resmi imzayı atınca, Kolombiyalı süper yıldıza da izni çıktı. 33 yaşındaki golcünün resmi sözleşmesi tüm prosedürler tamamlandıktan yapıldı. Falcao bugün ailesi ve yöneticilerle özel uçağa binerek 'a ayak basacak. Milyonlarca Galatasaraylı'yı coşturacak Kolombiyalı yıldız, aynı gün İstanbul Ulus'ta özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçecek. 2+1 yıllık sözleşme yapacak Falcao yıllık net 5 milyon euro ve bonus kazanacak. Monaco'ya ise bonservis ödenmeyecek. Falcao'nun bir sonraki satışı gerçekleşirse Monaco'ya yüzde 60 pay verilecek. Ayrıca G.Saray, Devler Ligi'nde çeyrek finale çıkarsa Monaco'ya 1.5 milyon euro ödenecek.

BULUT PAYLAŞTI ORTALIK YIKILDI
Falcao transferinde yetkilendirilen paylaştığı fotoğrafla ortalığı ayağa kaldırdı. Ardından G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Kolombiyalı'yı Instagram'dan takip etmeye başladı.

MİLLİ ARADA İZİN
Liglerin milli maçlar nedeniyle tatile girdiği dönemde sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Falcao, ülkesi 'dan izin isteyecek. Kolombiya'nın 7 Eylül'de Brezilya ve 11 Eylül'de Venezuela ile yapacağı hazırlık maçlarına çıkmak istemeyen Falcao, Galatasaray'a ve İstanbul'a bir an önce uyum sağlamayı hedefliyor.

ALO, NANDO!
Falcao, maçı sonrası 'nın fotoğrafını beğendi. Kolombiyalı, Uruguaylı kaleciyi arayarak hem tebrik etti hem de İstanbul'a geleceğini müjdeledi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, yeni transferi Radamel Falcao'nun saat 16.00'da İstanbul'da olacağını açıkladı.

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EVİ ÇABUK HAZIRLA!
FAlcao ailesi 1 ay önce İstanbul'da tutacakları evleri için Türk bir iç mimar ile görüşmüştü. İç mimarı Monaco'ya davet eden Kolombiyalı aile, son hazırlıkların bir an önce bitirilmesi için haber gönderdi. İstanbul'a gelir gelmez otelde kalacak olan Radamel Falcao, daha sonra evine geçecek.

HAFTA İÇİ TÖREN VAR
Monaco'da bulunan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İdari Direktör Şükrü Hanedar ve Sportif AŞ yöneticisi Oytun Özer, Kolombiyalı ile birlikte dönecek. Hafta içi 50 bin kişiyle Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA
Falcao'nun 4. haftada Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Kasımpaşa müsabakasında sahada olması bekleniyor. 9 numaralı forması GS Store'larda hazır bekletilen Kolombiyalı, İstanbul'a gelir gelmez formaları da satışa sunulacak. Falcao, 18 Eylül'deki maçında yüzde 100'üyle hazır olmaya çalışacak.

ÖNCE İMOJİ SONRA KAP
G.Saray ?Twitter'dan önce 'ateş' ve 'aslan' imojisi paylaşarak taraftarı heyecanlandırdı. Ardından Falcao ve Monaco ile görüşmelere başlanığı KAP'a bildirildi. İki gönderi de rekor etkileşim aldı.

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