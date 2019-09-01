Galatasaray Falcao'nun geliş saatini açıkladı

Radamel Falcao resmen Galatasaray’da! 33 yaşındaki yıldız santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldı. Monaco’ya sonraki satıştan yüzde 60 pay verilecek. Dünya yıldızı, saat 16.00'da İstanbul’a adım atacak.

Galatasaray nihayet muradına erdi... Sarı-kırmızılılar, haftalardır uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Slimani ve Ben Yedder'i transfer etmesine rağmen bir golcü daha almadan Falcao'yu bırakmayan Monaco, Leipzig'in santrforu Jean Kevin Augustin'i kadrosuna kattı. Dün öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki Fransız santrfor resmi imzayı atınca, Kolombiyalı süper yıldıza da izni çıktı. 33 yaşındaki golcünün resmi sözleşmesi tüm prosedürler tamamlandıktan yapıldı. Falcao bugün ailesi ve yöneticilerle özel uçağa binerek İstanbul'a ayak basacak. Milyonlarca Galatasaraylı'yı coşturacak Kolombiyalı yıldız, aynı gün İstanbul Ulus'ta özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçecek. 2+1 yıllık sözleşme yapacak Falcao yıllık net 5 milyon euro ve bonus kazanacak. Monaco'ya ise bonservis ödenmeyecek. Falcao'nun bir sonraki satışı gerçekleşirse Monaco'ya yüzde 60 pay verilecek. Ayrıca G.Saray, Devler Ligi'nde çeyrek finale çıkarsa Monaco'ya 1.5 milyon euro ödenecek.



BULUT PAYLAŞTI ORTALIK YIKILDI

Falcao transferinde yetkilendirilen Ahmet Bulut paylaştığı fotoğrafla ortalığı ayağa kaldırdı. Ardından G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Kolombiyalı'yı Instagram'dan takip etmeye başladı.



MİLLİ ARADA İZİN

Liglerin milli maçlar nedeniyle tatile girdiği dönemde sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Falcao, ülkesi Kolombiya'dan izin isteyecek. Kolombiya'nın 7 Eylül'de Brezilya ve 11 Eylül'de Venezuela ile yapacağı hazırlık maçlarına çıkmak istemeyen Falcao, Galatasaray'a ve İstanbul'a bir an önce uyum sağlamayı hedefliyor.



ALO, NANDO!

Falcao, Kayseri maçı sonrası Fernando Muslera'nın fotoğrafını beğendi. Kolombiyalı, Uruguaylı kaleciyi arayarak hem tebrik etti hem de İstanbul'a geleceğini müjdeledi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, yeni transferi Radamel Falcao'nun saat 16.00'da İstanbul'da olacağını açıkladı.

EVİ ÇABUK HAZIRLA!

FAlcao ailesi 1 ay önce İstanbul'da tutacakları evleri için Türk bir iç mimar ile görüşmüştü. İç mimarı Monaco'ya davet eden Kolombiyalı aile, son hazırlıkların bir an önce bitirilmesi için haber gönderdi. İstanbul'a gelir gelmez otelde kalacak olan Radamel Falcao, daha sonra evine geçecek.



HAFTA İÇİ TÖREN VAR

Monaco'da bulunan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İdari Direktör Şükrü Hanedar ve Sportif AŞ yöneticisi Oytun Özer, Kolombiyalı ile birlikte dönecek. Hafta içi 50 bin kişiyle Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.



KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

Falcao'nun 4. haftada Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Kasımpaşa müsabakasında sahada olması bekleniyor. 9 numaralı forması GS Store'larda hazır bekletilen Kolombiyalı, İstanbul'a gelir gelmez formaları da satışa sunulacak. Falcao, 18 Eylül'deki Club Brugge maçında yüzde 100'üyle hazır olmaya çalışacak.



ÖNCE İMOJİ SONRA KAP

G.Saray ?Twitter'dan önce 'ateş' ve 'aslan' imojisi paylaşarak taraftarı heyecanlandırdı. Ardından Falcao ve Monaco ile görüşmelere başlanığı KAP'a bildirildi. İki gönderi de rekor etkileşim aldı.



