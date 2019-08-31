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Galatasaray'da Falcao çılgınlığı! 'Mekanın sahibi geldi'
Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Haftalardır Kolombiyalı golcünün transferini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar transferin sonuçlanmasının ardından sosyal medyayı salladı. İşte Galatasaray taraftarının Falcao tepkisi...
Giriş Tarihi: 31.08.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 21:19
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