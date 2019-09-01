01 Eylül 2019, Pazar
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Marcao instagram hesabını kapattı
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Kayserispor maçındaki futboluyla bekleneni veremeyen Galatasaraylı savunmacı Marcao, instagram hesabını kapattı.
Geçen sezon devre arasında gelen ve 6 ayda kazanılan 3 kupada önemli katkı sağlayan Marcao, bu yıl istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İlk haftadaki Denizlispor deplasmanında kırmızıyla atılan Marcao, Kayseri maçında da beğenilmedi. Aslan'ın yediği 2. golde faul bekleyen Brezilyalı stoper, taraftarın gazabına uğradı. Sosyal medyada aktif olan Marcao, tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.
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