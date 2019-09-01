01 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Marcao instagram hesabını kapattı

Marcao hesabını kapattı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.09.2019

maçındaki futboluyla bekleneni veremeyen Galatasaraylı savunmacı Marcao, hesabını kapattı.

Geçen sezon devre arasında gelen ve 6 ayda kazanılan 3 kupada önemli katkı sağlayan Marcao, bu yıl istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İlk haftadaki Denizlispor deplasmanında kırmızıyla atılan Marcao, maçında da beğenilmedi. Aslan'ın yediği 2. golde faul bekleyen Brezilyalı stoper, taraftarın gazabına uğradı. Sosyal medyada aktif olan Marcao, tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.
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