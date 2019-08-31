Radamel Falcao, Galatasaray'da! Anlaşmada dikkat çeken detay...
Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi konusunda Monaco ile her konuda anlaşma sağladı. Kolombiyalı golcü oyuncu yarın İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'da transferi yılan hikayesine dönen ve yaz transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kala Galatasaray taraftarlarının yolunu dört gözle beklediği Radamel Falcao transferinde mutlu son... Galatasaray, Falcao'nun transferi konusunda kulübü Monaco ile her konuda anlaşmaya vardı.
Kolombiyalı golcü yıldız yarın ailesiyle birlikte uçakla İstanbul'a gelecek.
Sarı kırmızılı ekip Falcao transferini daha önceden hazırlanan özel bir video ile taraftarlarına müjdeleyecek.
MONACO %60 ALACAK!
Transferle ilgili öğrenilen bir detay da Falcao'nun bir sonraki satışı hakkında. Galatasaray ile Monaco arasındaki anlaşma gereği, Monaco, 3 yıl içerisinde Falcao'nun olası bir satışı halinde %60 pay alacak.
AHMET BULUT'TAN PAYLAŞIM
Bu gelişmenin hemen sonrasında Abdurrahim Albayrak'la Fransa'ya giden ve Falcao'yla bir araya gelen menajer Ahmet Bulut, Falcao'yla çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o kare...
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