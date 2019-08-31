31 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Radamel Falcao, Galatasaray'da! Anlaşmada dikkat çeken detay...

Falcao G.Saray'da! Anlaşmada dikkat çeken detay...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019

, 'nun transferi konusunda Monaco ile her konuda anlaşma sağladı. Kolombiyalı golcü oyuncu yarın 'a gelecek.

'da transferi yılan hikayesine dönen ve yaz transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kala Galatasaray taraftarlarının yolunu dört gözle beklediği transferinde mutlu son... Galatasaray, Falcao'nun transferi konusunda kulübü Monaco ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kolombiyalı golcü yıldız yarın ailesiyle birlikte uçakla 'a gelecek.

Sarı kırmızılı ekip Falcao transferini daha önceden hazırlanan özel bir video ile taraftarlarına müjdeleyecek.

MONACO %60 ALACAK!

Transferle ilgili öğrenilen bir detay da Falcao'nun bir sonraki satışı hakkında. Galatasaray ile Monaco arasındaki anlaşma gereği, Monaco, 3 yıl içerisinde Falcao'nun olası bir satışı halinde %60 pay alacak.



AHMET BULUT'TAN PAYLAŞIM

Bu gelişmenin hemen sonrasında Abdurrahim Albayrak'la Fransa'ya giden ve Falcao'yla bir araya gelen menajer Ahmet Bulut, Falcao'yla çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o kare...

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