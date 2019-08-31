31 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! Galatasaray transfer haberleri

Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019

'ın transfer gündeminde yer alan transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kolombiyalı yıldız, 'nun Ligue 1'in 4. haftasında deplasmanda Strasbourg ile karşılaşacağı mücadelenin kafilesinde yer almadı.

, 'nun Strasbourg maçı kadrosunda yer almadı. Sakatlığı geçen Kolombiyalı golcü, son antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı.

Monaco'nun bu açıklaması, "Tecrübeli golcünün 'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor..." şeklinde yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray Yönetimi, aylardır bu transferle uğraşıyordu ve bu transfere dair son dakikalar peş peşe gelmeye devam ediyor... Son olarak, Falcao'nun 48 saat içinde 'dan 'ye gelerek Galatasaray için sağlık kontrolünden geçeceği Fransız medyası tarafından duyurulmuştu.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
Emre Mor kırmızı kart için özür diledi Emre Mor kırmızı kart için özür diledi
Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör