Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kolombiyalı yıldız, Monaco'nun Ligue 1'in 4. haftasında deplasmanda Strasbourg ile karşılaşacağı mücadelenin kafilesinde yer almadı.
Radamel Falcao, Monaco'nun Strasbourg maçı kadrosunda yer almadı. Sakatlığı geçen Kolombiyalı golcü, son antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı.
Monaco'nun bu açıklaması, "Tecrübeli golcünün Galatasaray'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor..." şeklinde yorumlandı.
Hatırlanacağı üzere Galatasaray Yönetimi, aylardır bu transferle uğraşıyordu ve bu transfere dair son dakikalar peş peşe gelmeye devam ediyor... Son olarak, Falcao'nun 48 saat içinde Fransa'dan Türkiye'ye gelerek Galatasaray için sağlık kontrolünden geçeceği Fransız medyası tarafından duyurulmuştu.
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