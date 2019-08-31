31 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Falcao ateşini yaktı! İşte o paylaşım

G.Saray Falcao ateşini yaktı! İşte o paylaşım
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019

taraftarların dört gözle beklediği Falcao transferini duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, hesabından emojili paylaşımda bulundu. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bu paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...

ateşini yaktı. Sarı-kırmızılılar hesabından aslan ve ateş emojisinin bulunduğu bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarı oldukça heyecanladıran bu paylaşımın transferinin habercisi olduğu şeklinde yorumlandı.

Sarı kırmızılı ekibin Falcao hakkında kısa süre içerisinde KAP'a açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, Falcao'nun yarın saat 17.00'de İstanbul'a geleceği öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım:

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