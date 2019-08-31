31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sarı kırmızılı ekibin Falcao hakkında kısa süre içerisinde KAP'a açıklama yapması bekleniyor.
Galatasaray Falcao ateşini yaktı! İşte o paylaşım
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019
Galatasaray taraftarların dört gözle beklediği Falcao transferini duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından emojili paylaşımda bulundu. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bu paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...
Galatasaray transfer ateşini yaktı. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından aslan ve ateş emojisinin bulunduğu bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarı oldukça heyecanladıran bu paylaşımın Radamel Falcao transferinin habercisi olduğu şeklinde yorumlandı.
Sarı kırmızılı ekibin Falcao hakkında kısa süre içerisinde KAP'a açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan, Falcao'nun yarın saat 17.00'de İstanbul'a geleceği öğrenildi.
İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım:
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