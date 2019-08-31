31 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u uzatmaların son dakikasında bulduğu golle mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık gerçekleşiyor. Öte yandan ayrılığının önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenen yıldız ismin yeni takımı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.08.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 17:42
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan ve ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

İlk iki maçından 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada oynan Kayserispor maçının son dakikasında bulduğu golle üç puanı hanesine yazdırdı ve derin bir nefes aldı.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Kayseri engelini sorunsuz aşan Cimbom'da gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Galatasaray camiasının transferdeki tek gündemi ise Monaco forması giyen Radamel Falcao...

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Falcao ile her konu da anlaşan sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüyle son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferi resmen açıklayacak.

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