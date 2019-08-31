Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u uzatmaların son dakikasında bulduğu golle mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık gerçekleşiyor. Öte yandan ayrılığının önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenen yıldız ismin yeni takımı da belli oldu.