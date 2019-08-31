31 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Mor kırmızı kart için özür diledi

Emre Mor kırmızı kart için özür diledi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Galatasaraylı futbolcu , 'in 3. haftasında dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı özür diledi. Mor, paylaşımında "Gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim" ifadelerini kulland

Kayseri deplasmanında 89. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilen , sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirten Emre, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere gösterecek. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim."


Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı 'a geliş tarihini açıkladı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı
G.Saray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek G.Saray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek
Usta yazarlardan Terim ve Falcao için olay sözler! Usta yazarlardan Terim ve Falcao için olay sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör