31 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Luyindama döküldü

Luyindama döküldü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Galatasaraylı savunmacı 'nın maçındaki performansı düşündürdü...

dün akşam yaptığı hatalarla şimşekleri üzerine çekti. Kongolu, 6. dakikada Muslera ile anlaşmazlık yaşarken, tecrübeli file bekçisi golü son anda önledi. 37'de o kadar şanslı değildi. Luyindama hatalı bir geri pas yapınca Henrique topu ağlara bıraktı.
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