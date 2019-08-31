31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Luyindama döküldü
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Galatasaraylı savunmacı Luyindama'nın Kayserispor maçındaki performansı düşündürdü...
Luyindama dün akşam yaptığı hatalarla şimşekleri üzerine çekti. Kongolu, 6. dakikada Muslera ile anlaşmazlık yaşarken, tecrübeli file bekçisi golü son anda önledi. 37'de o kadar şanslı değildi. Luyindama hatalı bir geri pas yapınca Henrique topu ağlara bıraktı.
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