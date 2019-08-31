31 Ağustos 2019, Cumartesi

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı

Galatasaray'ın Falcao transferinde son durum ne? Falcao Galatasaray forması giyecek mi? Galatasaray'ın bir süredir transferi için Monaco ile görüme halinde olduğu Radamel Falcao transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yahoo Sports France muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 14:44
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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, üçüncü haftada deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı

İki haftalık kötü gidişata son veren sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı

Sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki tek isimse Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao...

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı

Falcao transferi için uzun süredir girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, transferde artık sona yaklaştı.

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde hem Falcao hem de Monaco'lu yetkililerle görüşmek üzere Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar ile birlikte Fransa'ya gitti.

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