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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihini açıkladı
Galatasaray'ın Falcao transferinde son durum ne? Falcao Galatasaray forması giyecek mi? Galatasaray'ın bir süredir transferi için Monaco ile görüme halinde olduğu Radamel Falcao transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yahoo Sports France muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 31.08.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 14:44
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